Soulé show, un colpo alla Dybala

Come sbagliare il treno e incontrare, sul sedile accanto, l'amore della propria vita. Come farsi un male cane mangiando un'ostrica e scoprire di aver morso una perla gigante. Questo è Mile Svilar, eroe per caso e inatteso, condotto alla Roma dalle correnti del destino.

Matias Soulé è tutta un'altra storia. Non è piovuto dal cielo, non è stato regalato alla Roma da nessuno. E' stato visto, studiato, inseguito, affascinato e convinto. [...] Ma non ci saremo sbagliati, ma davvero questo ragazzo di Mar del Plata cresciuto, allevato e alla fine pressoché ignorato a Torino varrà tutti questi soldi? Ebbene, la risposta è sì. Basta la parola, derby, e basta quel sinistro giratissimo, alla Dybala, perdonate la banalità, ma non esiste un altro accostamento altrettanto congruo e altrettanto logico. Giocatori diversi, certo. Dove Dybala è artistico Soulé è artigianale e istintivo, dove Dybala è essenziale come un divulgatore di bellezza Soulé è talvolta irrisolto, talvolta cervellotico, talvolta barocco. Però funziona. Quattro gol non sembrano poi molti, ma hanno portato sette punti. [...]

Ieri, al suo primo derby, ha visto la luce che a tutto il resto della Roma era sino a quel momento, e se è per questo anche dopo, sfuggita. Ha sentito il piede vibrare, lo ha liberato, ha trovato la parte inferiore della traversa. Ha vibrato pure l'orologio dell'arbitro. Il derby della Roma ha viaggiato su quelle piccole onde del destino. Non è un trionfo, ma è un esorcismo della sconfitta più temuta. [...]

