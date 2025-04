SOULÉ: "Roma-Juve? Una partita speciale. La mia scelta? Dalla prima chiamata ero già convinto. L'esonero di De Rossi? Momento difficile"

LA STAMPA - La Roma dopo l'infortunio di Paulo Dybala riparte da Matias Soulé. Il ragazzo, arrivato in estate dalla Juventus, è pronto a dimostrare di essere il futuro dei giallorossi. Domenica gran parte del risultato contro i bianconeri passerà dai suoi piedi.

Cosa rappresenta Roma-Juve?

"Una partita speciale. Sono stato cinque anni alla Juve".

Alla Juve, dopo le giovanili, si è ritrovato alla Next Gen, fucina di tanti altri talenti

"Un passaggio che mi ha aiutato molto. Giocando in Serie C sono molto migliorato fisicamente e tecnicamente".

Consiglierebbe di allestire una seconda squadra anche alla Roma?

"Certamente. Aiuterebbe tanti ragazzi. E soprattutto sarebbe anche qualcosa di buono per la società".

Alla Juventus avevi già incrociato Dybala ed ora se l'è ritrovato come compagno di squadra. Ci spiega il vostro legame?

"Giocare con lui era un sogno che avevo da piccolo. I miei idoli erano Paulo, Aguero e Tevez. Mi ha aiutato: abbiamo una bella amicizia, trascorriamo tanto tempo insieme".