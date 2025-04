Soulé: «L'inizio è stato duro, ma ora mi sono sbloccato»

Soulé si è preso definitivamente la Roma. Il gol a San Siro, dopo quello alla Lazio, è la certificazione del suo definitivo salto di qualità. I 5 gol in campionato hanno portato 3 vittorie e un pareggio (nel derby), ma soprattutto ora ha la fiducia del tecnico, dei compagni e dei tifosi. «All'inizio - le sue parole -non è stato facile. Per fortuna ora il mister mi sta dando fiducia e continuità». (...) Al suo fianco Mancini. «Sapevamo tutti - le sue parole - delle qualità di Soulé, ma sappiamo anche il modo in cui abbiamo iniziato il campionato, poi ci sono stati dei cambiamenti. Non è facile arrivare in una grande piazza e abituarsi a diversi lavori. Ora sta diventando quello dello scorso anno ma in un palcoscenico importante». (...) Lapidario Ndicka sull'episodio con Bisseck in cui l'Inter ha reclamato per un possibile fallo. «Non è rigore, solo un normale contrasto di gioco».

(corsera)