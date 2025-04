Soulé la prova del nove per il bis

Matias adesso ci sta prendendo gusto. [...] Il derby gli ha dato un gran bell'assist, il suo gol splendido è servito ad acquisire ancora più fiducia nei propri mezzi e a sciogliersi maggiormente in campo. [...] Ha segnato una punizione capolavoro al Parma, poi la rete lampo all'Empoli, un assist contro il Monza e infine la rete nel derby. Totale: cinque punti conquistati con le sue giocate nelle otto partite consecutive che l'argentino ha giocato da titolare. [...] Stasera arriva l'Hellas, quella squadra che Matias ha già affrontato e alla quale nel girone d'andata ha segnato un gol magnifico di tacco. Il conto è in sospeso, perché la Roma quella partita poi la perse, e allora centrare un'altra volta la porta di Montipò gli regalerebbe non solo una gran bella iniezione di fiducia, ma anche due reti di fila che gli mancano dal gennaio 2024, quando con la maglia del Frosinone trafisse prima la Lazio e poi il Monza. [...] L'adattamento ora procede a gonfie vele, Soulé è sempre più a suo agio nella Roma e vuole dimostrarlo a fatti, già dalla gara di stasera.

(Corsport)