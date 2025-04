Soulé inventa, Shomu segna, il sogno è vivo

Claudio Ranieri può prendere il meglio da questa partita: i tre punti (...), che mantengono viva la speranza. La Champions League resta un obiettivo difficile (...), ma questa vittoria sofferta contro il Verona consente alla Roma di raggiungere il Bologna al quinto posto (...) e di avvicinarsi a un posto in Europa League (...).

Ciò che emerge, però, è una Roma che sembra pagare lo sforzo della lunga rincorsa sotto la guida di Ranieri: questo è il diciassettesimo risultato utile consecutivo, arrivato grazie a un lampo di Soulé finalizzato da Shomurodov dopo soli quattro minuti. (...) La Roma ha già compiuto un mezzo miracolo risalendo dai bassifondi (...). Ora, la squadra appare affaticata, la partita contro il Verona non è stata brillante (...). Di buono c'è il risultato, ma la prestazione non è stata all'altezza, (...). Alcuni giocatori, come Angeliño e Saelemaekers, sembrano risentire della lunga rincorsa, e l'assenza di Dybala pesa, con i ricambi che non stanno incidendo come sperato.

(...) Il Verona si è presentato all'Olimpico ben organizzato, (...) mettendo in difficoltà la Roma con pressing e corsa. I veneti, però, sono mancati negli ultimi metri (...). La Roma ha risposto con la tecnica, (...) trovando subito il gol che ha deciso l'incontro. Il vantaggio è arrivato da una grande giocata di Soulé, che ha superato Valentini e servito un assist a Shomurodov, abile ad anticipare la difesa veronese (...). Questo è stato l'unico vero acuto offensivo giallorosso del primo tempo. (...) La Roma ha sofferto la fisicità avversaria, con Angeliño e Saelemaekers in difficoltà sulle fasce e un attacco leggero con Baldanzi e Shomurodov.

Nella ripresa, il Verona ha provato a prendere in mano il gioco (...). Ranieri è intervenuto inserendo Pisilli per dare più sostanza al centrocampo e poi Dovbyk per affiancare Shomurodov, cercando più profondità e fisicità. (...) È stato proprio l'ucraino ad andare vicino al raddoppio con un sinistro di poco a lato. Nel finale, (...) la Roma si è difesa con affanno, portando a casa una vittoria importante ma sofferta. Si vince anche così, ma ora serve ritrovare energie per lo sprint finale.

(Messaggero)