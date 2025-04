Soulé fa il Dybala, come brilla il gioiellino: "Sì, la strada è giusta"

Ha scelto di riprendersi la scena nel momento più difficile, nella serata più incerta. Lui, Matias Soulé, e chi altrimenti: l'alter ego di Paulo Dybala infortunato e l'uomo con più talento al momento tra i giallorossi. Al quarto acuto in trasferta in Serie A, il trequartista della Roma ha dimostrato una volta di più di saper inventare e spostare l'inerzia delle partite. Nel caotico derby con la Lazio il suo sinistro intriso di veleno ha rianimato la squadra e allungato la serie di risultati utili (16): un gol da Champions, un sinistro a giro dalla distanza, un gesto tecnico di gran livello. «Sono contento per il gol, peccato per il risultato. Mi sento bene e ho preso più fiducia dalle ultime partite in cui il mister mi ha schierato - ha spiegato Soulé -. Sono veramente contento, speriamo di continuare su questa strada, che è giusta».

Solo gol belli L'argentino è al quarto gol in campionato e ha eguagliato il suo record di reti esterne in una singola stagione (quattro pure nella scorsa stagione con il Frosinone). E finora le sue sono state sempre perle: al Verona ha segnato di tacco, contro il Parma con una punizione divina, all'Empoli dalla distanza e ieri con quel sinistro a giro ha infiammato la platea giallorossa. [...]

(gasport)