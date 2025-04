Soulé è rinato, Yildiz cerca il primo bis

Aprile 2023, per soli otto minuti, Matias Soulé e Kenan Yildiz hanno giocato fianco a fianco in bianconero. Quella Juventus era la Next Gen di Massimo Brambilla - con Dean Huijsen al centro della difesa e Nicolò Savona in panchina - e la seconda squadra della Signora, in quel match, aveva finito per arrendersi al Vicenza nel ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C. (...) Eccoli qua, ora, entrambi, quota di classe e di estro di Roma e Juventus che si preparano ad affrontarsi nella corsa a ostacoli verso la Champions League, da protagonisti. Matias sta avendo molto più spazio ora che Paulo Dybala ha finito la stagione anzitempo per infortunio e nell'ultimo mese si è esibito in due reti e un assist, mentre Kenan è parso immediatamente rinvigorito dal cambio di allenatore e alla prima stagionale di Igor Tudor ha deciso il match con il Genoa con l'unico gol della partita. A proposito, in carriera non ha mai segnato in due partite di fila in campionato: trequartista nel 3-4-2-1, questa volta affiancato da Nico Gonzalez e non da Teun Koopmeiners, in panchina, cercherà il primo "bis" della sua promettente storia di calcio.

(gasport)