Soulé e i consigli di Dybala: così Matias si è preso la Roma

Una magia alla Dybala, un assist che vale oro. Stop elegante, dribbling su Valentini saltato secco, palla al centro per il tocco facile di Shomu. Roba da Joya, ma anche da quella Joyita esaltata dal gol nel derby e dalle parole di Ranieri. Matias Soulé si sta prendendo la scena e sta diventando sempre più prezioso per la Roma. (...) Il merito è di Sir Claudio e di quei giocatori che ha saputo valorizzare nel corso della sua terza avventura sulla panchina giallorossa: uno su tutti, proprio quel Soulé che fino a metà novembre sembrava una figura estranea al contesto romanista con tante panchine e pochi guizzi. Il piccolo diamante, la Joyita, piano piano si sta sgrezzando, dimostrando quelle qualità che hanno spinto la Roma a investire su di lui trenta milioni di euro. (...) Impossibile non menzionare Dybala nella crescita del ragazzo. Un fratello maggiore, una vera e propria chioccia per lui che lo ha sempre idolatrato. Paulo lo segue passo dopo passo, e così ha fatto anche durante il riscaldamento pre partita all’Olimpico (...)

(corrieredellosport.it)

