Soulé, Baldanzi e Shomurodov: 3 per scordare Dybala

Comincia oggi l'avvicinamento della Roma alla gara con la Juventus in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Questa mattina la squadra si ritroverà a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, soddisfatto per la settima vittoria consecutiva arrivata con l'1-0 di Lecce, meno per le occasioni sprecate. [...] Soulé e Pellegrini dietro a Dovbyk, la soluzione studiata dal mister giallorosso, non ha soddisfatto in pieno, al punto che nella ripresa l'argentino è stato sostituito da Shomurodov. [...] Ecco allora che il dilemma che accompagnerà Ranieri da oggi a domenica sera sarà ancora relativo al modo in cui sostituire Dybala. [...]

Da questa mattina cominceranno gli esperimenti a Trigoria. C'è quella vista con il Lecce e quindi Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk oppure quella che prevede l'inserimento di Baldanzi al posto dell'argentino e del capitano giallorosso. Più defilata, invece, la soluzione con il doppio centravanti nel 3-5-2. [...] Difficile oggi dire quale sarà la formula che prenderà in considerazione Ranieri, ma una cosa è certa: il tecnico giallorosso non lascerà nulla al caso. Dovrà poi sostituire Saelemaekers, squalificato, mentre dovrebbe poter contare sui recuperi di Rensch e Celik. [...] Grande bagarre, poi, a centrocampo, dove Cristante continua a migliorare, insidiando così il posto di Koné. [...]

