Shomurodov segna, soffia il posto a Dovbyk e fa esultare la Roma

Ancora Eldor Shomurodov, protagonista gentile (...) di una Roma efficace contro le squadre di bassa classifica (...). La squadra di Ranieri prosegue la sua striscia positiva (17 risultati utili consecutivi). Tanti per continuare a sognare la Champions League, distante (...) solo due punti in attesa delle altre gare. Con le mani disegna un cuore, Shomurodov, dopo aver deciso la sfida con il Verona (1-0) all'Olimpico con un tocco vincente sotto porta dopo soli quattro minuti. L'assist è stato un'invenzione di Soulé, sempre più ingegnere della manovra giallorossa in assenza di Dybala.

(...) Il centravanti uzbeko si è ritagliato un ruolo da protagonista in una stagione che sembrava destinarlo a comparsa, riscrivendo il suo copione e conquistando anche la maglia da titolare ai danni di Dovbyk (...). Dopo essere stato decisivo da subentrato contro la Juventus, ieri Eldor ha dimostrato di poter incidere anche partendo dall'inizio, come già accaduto contro il Monza. (...).

Certo, i numeri stagionali (16 gol contro 7) premiano ancora Dovbyk, ma l'ucraino non ha ancora segnato contro le big in campionato (...). Non che non abbia risolto partite complicate, come quella di Lecce (...).

La sensazione, però, è che Shomurodov abbia qualcosa in più in questo momento, fisicamente (...) e mentalmente. Una crescita intuita già da De Rossi a inizio stagione (...) e confermata dalla fiducia di Ranieri, che a gennaio lo convinse a restare: «Resta con noi. (...) È un ragazzo importante». Eldor è rimasto, mentre Ranieri si avvicina al termine della sua avventura, in attesa del nuovo allenatore (Ghisolfi ha indicato che "bisogna aspettare altre due, tre settimane").

(Repubblica)