Shomurodov porta la Roma nelle zone alte

La Roma di Claudio Ranieri raggiunge quota 17 risultati utili consecutivi (12 vittorie, 5 pareggi), (...) sfidando la scaramanzia. Nonostante la prudenza dell'allenatore riguardo le chance Champions (...), la classifica racconta una storia incoraggiante: i tre punti conquistati ieri sera contro un buon Verona permettono ai giallorossi di salire a soli 2 punti dalla Juventus, agganciare il Bologna al quinto posto (...) e superare momentaneamente la Lazio (...), sebbene le rivali debbano ancora giocare.

Dopo i pareggi negli scontri diretti con Juventus e Lazio, la Roma torna a vincere contro una squadra di fascia inferiore. Nonostante un momento di forma non ottimale, con alcuni giocatori come Angeliño e Saelemaekers apparsi meno brillanti (...), la squadra ha dimostrato di saper soffrire e portare a casa un altro prezioso 1-0. A decidere la gara è stato il quarto gol stagionale di Shomurodov, schierato titolare al posto di Dovbyk, dopo soli 4 minuti. (...) Azione nata da un'ottima giocata di Soulé, che ha controllato un lancio di Cristante e servito l'assist per l'uzbeko, abile a inserirsi tra i difensori avversari (...). Ranieri ha anche sperimentato Baldanzi come 'falso nueve' in alcune fasi (...), un'altra mossa tattica degna di nota.

Il Verona (...) ha avuto un'occasione in avvio con Sarr (...), ma dopo il gol subito ha faticato a creare veri pericoli, pur tenendo bene il campo (...). La vittoria giallorossa è comunque fondamentale per continuare la corsa verso un piazzamento europeo.

(corsera)