Shomurodov entra e segna ma Ranieri pensa alle due punte

IL TEMPO (G. TUR) - “Supersub” direbbero gli inglesi. Nella Roma nessuno è in grado di incidere a gara in corso come Shomurodov. Da quando Ranieri ha varcato i cancelli di Trigoria, sono 11 le reti segnate da giocatori partiti dalla panchina e 4 portano la firma dell’uzbeko. Domenica scorsa, all’Olimpico, si è ripetuto realizzando il gol del pareggio contro la Juve quattro minuti dopo il suo ingresso. Il numero 14 giallorosso era stato decisivo anche in Europa League, prima contro l’Eintracht Francoforte, poi nell’andata degli ottavi di finale con l’Athletic all’ultimo secondo. Dalla stagione 2020-2021 solo Lautaro Martinez e Pedro hanno realizzato più gol da subentrati dell’ex Genoa. Ranieri ha sempre chiesto ai suoi giocatori di lottare fino all’ultimo e Shomurodov incarna perfettamente questo spirito. Il tecnico testaccino l’ha impiegato soprattutto come arma a partita in corso in questi mesi, ottenendo risposte decisamente positive. Per i prossimi impegni, complice l’assenza di Dybala, Sir Claudio sta pensando alla coppia Shomurodov-Dovbyk dal primo minuto, anche per dare un sostegno in più all’ucraino.