Shomurodov, dopo il rinnovo una maglia da titolare nel derby

Dal rinnovo di contratto a una possibile maglia da titolare al derby. Eldor Shomourodov domenica sera potrebbe concludere la settimana perfetta. Reduce dal gol del pareggio contro la Juventus, l'uzbeko negli ultimi giorni ha firmato anche il prolungamento di un anno di contratto portando la scadenza al 2027, con decurtamento dell'ingaggio. Una mossa più finanziaria che tecnica del club giallorosso, che questa estate proverà a sfruttare l'annata positiva dell'attaccante per guadagnare dalla sua cessione, dopo l'investimento da quasi 20 milioni nell'estate del 2021. Prima del mercato però c'è il campo e Shomurodov si candida con forza per una maglia da titolare nel derby contro la Lazio accanto a Dovbyk. Una scelta che cambierebbe il modo di giocare della Roma, abituata ai due trequartisti con l'unica punta come terminale offensivo. Ma che confermerebbe la fiducia alle due punte e al sistema già visto contro il Lecce e la Juventus. (...) Una possibilità a cui il tec-nico sta pensando seriamente. Dovbyk, al primo anno in Serie A, vuole provare a chiudere a quota 20 gol (ora è a 16). Shomurodov insegue il record di 8 gol segnati a Genova (ora è a 6). L'uzbeko quando entra dalla panchina è un fattore: dal 2021 ha firmato dieci reti da subentrato. Soltanto Lautaro (16) e Pedro (11) hanno fatto meglio. (...)

(La Repubblica)