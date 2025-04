Shomu-Soulé coppia per caso

Pensare che a gennaio entrambi avrebbero potuto lasciare la Roma. Soulé era richiesto da diversi club di Serie A (...) e dal Betis, mentre Shomurodov aveva già un accordo con il Venezia (...). Invece, Matías Soulé ed Eldor Shomurodov sono ora la coppia d'attacco che guiderà i giallorossi nelle ultime cinque partite, a caccia di un posto in Europa – che sia la Champions sognata da Ghisolfi e Dybala o l'Europa League vista con pragmatismo da Ranieri. Il sorpasso sui titolari designati, Dybala e Dovbyk, è avvenuto per vie diverse: Shomurodov si è guadagnato il posto a suon di prestazioni e gol pesanti (...), mentre Soulé ha avuto la sua chance dopo l'infortunio di Dybala, dimostrando di essere pronto.

Nelle ultime sei giornate, Soulé e Shomurodov sono stati protagonisti in 4 reti e un assist, tutti determinanti: i gol dell'argentino contro Empoli e Lazio, e quelli dell'uzbeko contro Juventus e Verona. (...) Otto punti su 14 conquistati dalla Roma portano la loro firma. Se le prestazioni di Matías, pagato 30 milioni (...), non sorprendono del tutto, Eldor è diventato l'uomo della provvidenza (...), una sorta di "Mr. Wolf" calcistico.

Gran parte del merito va a Ranieri, che ha bloccato la sua cessione a gennaio, (...) preferendo tenere l'uzbeko piuttosto che accettare soluzioni non gradite. (...) Da quel momento, Shomurodov è rinato, raggiungendo 7 gol e 3 assist stagionali. Sabato a San Siro, (...) cercherà di ripetersi contro l'Inter, squadra a cui ha già segnato (...).

Matías Soulé, dal canto suo, appare più sereno e libero mentalmente da qualche settimana, (...) giocando con divertimento e concretezza, come richiesto da Ranieri. Ha saputo aspettare il suo momento e, pur senza augurarsi l'infortunio di Dybala, ne ha approfittato per sbloccarsi. (...) In stagione ha realizzato 4 gol, (...) tutti di pregevole fattura. Ora, insieme a Shomurodov, è pronto per l'importante sfida contro l'Inter, un altro esame per continuare a sognare l'Europa.

