Shomu rinnova fino al 2027: da esubero a possibile titolare

LEGGO (F. BALZANI) - Un rinnovo inaspettato e reso pubblico solo ieri, il gol alla Juve e una chance di giocare il suo primo derby da titolare. È un momento d'oro per Eldor Shomurodov che resterà alla Roma fino al 2027 a stipendio leggermente abbassato. L'uzbeko è stata l'arma a sorpresa di Ranieri in questo 2025 dopo essere stato a un passo dalla cessione in due occasioni: all'Atalanta a giugno (tutto saltò per un problema burocratico) e al Venezia a gennaio. Shomurodov si è guadagnato la Roma a forza di gol (6), assist e tanta corsa anche se il rinnovo (stabilito qualche mese fa) non esclude una eventuale cessione a giugno visto che era in scadenza 2026. Nel frattempo però l'ex Genoa ha trasformato i dubbi in applausi e convinto Ranieri a inserirlo al fianco di Dovbyk sia a Lecce che contro la Juve. Risultato? Due gol per la Roma e 3 punti d'oro nella corsa Champions. Il tecnico sta pensando di riproporre la coppia anche domenica contro la Lazio. Alla Roma d'altronde servono reti pesanti visto che tra le squadre in corsa per la Champions è quella che ha segnato meno (46) e che ha mandato in doppia cifra meno calciatori (solo Dovbyk, appunto). Servirebbero anche le reti dei trequartisti visto che (Dybala a parte ovvio) dai compagni di reparto di Artem ed Eldor sono arrivate la miseria di 9 gol in campionato: 3 da Soulè ed El Shaarawy, 2 da Pellegrini e una da Baldanzi. Il capitano ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione. Numeri migliori dalla difesa che però dovrà rinforzarsi visto l'addio di Hummels. Contatti con Balerdi e Medina. Intanto per Inter-Roma del 27, è stata vietata la trasferta a San Siro ai tifosi residenti di Roma e provincia .