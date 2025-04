Shomu davanti a Dovbyk. Pisilli spera in una chance

Da esubero a giocatore prezioso. L'anno di Shomurodov sembra un po' la fiaba del brutto anatroccolo. A un passo dall'addio sia ad agosto che a gennaio e poi decisivo in campionato e nelle notti europee. [...] Ranieri ha consigliato l'acquisto di un altro attaccante (occhi su Lucca in estate) ma per il momento si affida al numero 14. Oggi ritrova il Verona dopo la delusione del 2023 nello spareggio per non retrocedere con la maglia dello Spezia. Dovbyk non è al 100% ma figura nella lista die convocati. [...] Nelle ultime 5 di campionato i giallorossi non hanno mai segnato più di una rete. Il "corto muso" non è bastato contro Juve e Lazio. [...] Dubbi, però, sul modulo. In caso di 3-5-2 scalpita Pisilli. [...] È stato provato in settimana ed è aperto il ballottaggio con Baldanzi che potrebbe giocare al fianco di Soulé. [...]

(il Messaggero)