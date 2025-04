Shomu che non ti aspetti: è il talismano di Ranieri

E' stato il protagonista che nessuno si aspettava, Shomurodov. Se la Roma è riuscita a pareggiare, domenica sera, all'Olimpico contro la Juventus e a mantenere vivo il sogno di raggiungere un posto buono per la prossima Champions, il merito è anche dell'attaccante uzbeko pupillo di Ranieri. [...] Contratto in scadenza a giugno del 2026, a Trigoria non avrebbe dovuto esserci da tempo. Già la scorsa estate, infatti, era stato ceduto all'Atlanta United. [...] Poi un problema al momento dello scambio dei documenti ha fatto saltare il trasferimento a stelle e strisce.

A gennaio stesso film: la cessione al Venezia era cosa fatta, poi un ripensamento dell'ultimo momento ha lasciato Di Francesco senza centravanti e Ranieri con un attaccante di scorta che si sta rivelando una risorsa. Sono 6 i gol siglati in tutte le competizioni (3 in Serie A, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia) in poco meno di mille minuti (quasi tutti da subentrato) disputato. Inoltre l'uzbeko ha il merito, quando entra, di togliere un po' del lavoro sporco dalle spalle di Dovbyk, che beneficia della sua presenza. [...] E' ipotizzabile un suo ingresso a partita in corso anche nel derby che, parola di Shomurodov, "varrà sei punti" e sarà importantissimo nella bollente corsa Champions. [...]

(corsera)