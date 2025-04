Scontri tra ultrà al derby, il Municipio: "Paghino i club"

Motorini e auto danneggiate, monopattini usati per costruire barricate, lacrimogeni sparati sui balconi dei residenti. Dopo i violenti scontri tra biancocelesti e giallorossi che hanno trasformato Ponte Milvio in un vero e proprio teatro di guerriglia urbana, resta un nodo cruciale da sciogliere: a chi spettano i costi delle riparazioni, della pulizia straordinaria e del ripristino dell'ordine pubblico? [...] Il Municipio XV, dopo aver condannato fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Campidoglio di intervenire. La richiesta è di imputare "i costi dei danni alle società sportive coinvolte", come si legge in un passaggio del verbale di una delle ultime sedute del consiglio municipale. [...]

"Come amministratore municipale - spiegano Daniele Torquati, minisindaco dem, e Tommaso Martelli, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport - condanniamo nuovamente l'indecente spettacolo che è quanto di più distante da quello che si può definire sport". [...] "Oltre al gravoso sforzo della nostra polizia locale e delle forze dell'ordine, le maggiori conseguenze, e le pesanti ripercussioni di tali eventi, le pagano sempre e soprattutto i commercianti di zona e i residenti, con danni ingenti a vetrine, arredi, automobili e con la paura anche solo di uscire di casa e vivere il quartiere", continuano Torquati e Martelli. [...]

(la Repubblica)