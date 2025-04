Scontri prima del derby: è caccia agli infiltrati. Gli agenti feriti sono 24

Per ora c'è un nome che è quello dell'uomo arrestato in flagranza differita dal commissariato di Ponte Milvio per i disordini avvenuti domenica. [...] E' un tifoso biancoceleste, Diego Mattei, classe 1977, con precedenti specifici alle spalle, compreso anche il Daspo. [...] Gli agenti stanno passando al setaccio decine e decine di video che hanno ripreso le fasi degli scontri. Quelli avvenuti per far retrocedere i 500 tifosi giallorossi apparsi su Ponte Milvio da piazzale Cardinale Consalvi e quelli deflagrati ai piedi della Torretta del Valadier con non meno di 100 tifosi biancocelesti. [...]

Alla fine Roma paga un conto abbastanza salato se si considerano i 24 agenti di polizia rimasti feriti domenica pomeriggio, quando fra piazzale di Ponte Milvio e piazzale Cardinale Consalvi è scoppiata una vera guerriglia. [...] Alla fine la polizia ha fronteggiato i tifosi evitando il contatto diretto ma finendo al centro del mirino. Per questo il derby in serale non verrà disputato in futuro come trapelato dal Viminale, con un paio di sanzioni per le due tifoserie che si tradurrà quasi certamente in un blocco delle trasferte. [...] Oltre ai residenti costretti a restare in casa e ad assistere alle scene di violenza dalle finestre e dai balconi, la municipalizzata dei rifiuti ha fatto sapere di aver speso ben 40mila euro per procedere alla pulizia e alla bonifica delle aree teatri degli scontri. [...]

(Il Messaggero)