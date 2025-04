Scontri al derby: due ultra in carcere, gli altri ai domiciliari

Tutti convalidati i fermi dei sei teppisti arrestati in flagranza differita dopo gli scontri nel pre-derby di domenica sera tra Lazio e Roma. Due di loro vanno in carcere, altri tre ai domiciliari, dove si trova già anche il sesto coinvolto. Per tutti l’accusa è di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e la loro formale fede calcistica è equamente divisa, se non fosse che anche stavolta il calcio è apparso solo come un pretesto per creare un po’ di caos. (...) Non è calcolabile poi il danno fatto alle intere tifoserie laziali e romaniste, alle quali è stata vietata in blocco la trasferta per le prossime tre partite di campionato. Una misura decisa ormai in automatico dal Viminale, quasi annunciata alla vigilia proprio nel timore degli scontri, che però punisce tutti indiscriminatamente, anziché i singoli responsabili delle azioni violente. (...)

(corsera)