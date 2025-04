Scommesse clandestine, sotto inchiesta 12 calciatori. Perdite saldate con i rolex

A ottobre 2023 il centrocampista Nicolò Zaniolo, ceduto otto mesi prima dalla Roma al Galatasaray, si arrende davanti ai magistrati di Torino: "Ammetto di avere effettuato delle scommesse su piattaforme illegali. Ho sbagliato, sono stato ignorante". E non era il solo. Sono dodici i calciatori di Serie A indagati dalla Procura di Milano nell'inchiesta su un presunto giro di puntate clandestine che ha portato al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro e alla richiesta di cinque arresti domiciliari nei confronti dei tre soci della gioielleria che fungeva da banca e dei due organizzatori delle giocate illecite [...] Gli sportivi indagati sono venti, tra questi come "meri conoscitori" i calciatori Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Wes McKennie, Mattia Perin, Samuele Ricci, Raoul Bellanova, Cristian Buonaiuto, Leandro Paredes, Matteo Falzarano, Matteo Cancellieri, Angel Di Maria, Marco Satori, Adames Firpo e il tennista Matteo Gigante. [...] Gli accertamenti hanno rilevato 57.499 euro di bonifici verso Elysium da Tonali - che a fronte di una "provvista per complessivi 4.8 milioni di euro" da ingaggio e sponsor effettuava anche 93 versamenti a Revolut "per 744.500 euro con la causale 'regalo'" - e 155 mila euro da Alessandro Florenzi. [...]

(Il Messaggero)