Saelemaekers out inguaia i piani, la Roma senza quattro esterni: Ranieri è in emergenza a destra

L'ammonizione per proteste, a dieci minuti dalla fine della partita, rimediata a Lecce è costata a caro prezzo a Saelemaekers e ha complicato non poco i piani di Ranieri. [...] L'esterno destro di proprietà del Milan, infatti, era diffidato e non sarà a disposizione e nel suo ruolo il tecnico ora si trova davvero in emergenza: Celik, Rensch e Saud sono infatti infortunati, e non è certo che recuperino. [...] Potrebbe farcela Celik, che però nell'ultimo periodo non è stato mai utilizzato da esterno destro di centrocampo ma come braccetto nella difesa a tre. Se dovesse farcela, il suo sarebbe un ritorno all'antico che "costringerebbe" Ranieri a confermare Hummels al centro della difesa. [...]

A Lecce il tedesco è andato bene, ma contro la Juventus il coefficiente di difficoltà salirà decisamente. [...] Con lui a comandare la difesa, quindi, Celik potrebbe tornare sulla fascia. In alternativa Ranieri potrebbe dare fiducia ad El Shaarawy, entrato nei minuti finali a Lecce, o a Soulé. In entrambi i casi la coperta rischia di essere corta sulla trequarti. [...] Altro dubbio in mezzo al campo dove tornerà Paredes, che ieri è diventato papà per la terza volta: al suo fianco Cristante è favorito su Koné. [...]

(corsera)