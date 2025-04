Saelemaekers: la Roma spinge per trattenerlo

Alexis Saelemaekers domenica non ci sarà nel big match contro la Juventus e questa è una notizia bruttissima. Il belga è una pedina molto preziosa per la Roma e Ranieri lo avrebbe quasi sicuramente schierato dal primo minuto contro i bianconeri. [...] In ballo c'è anche il suo futuro, che vorrebbe continuasse nella Capitale. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Milan che però non ha certezza su chi siederà in panchina il prossimo anno. [...]

La priorità di Alexis è quella di rimanere e la continuità che sta avendo quest'anno non ce l'ha mai avuta in carriera. Il suo agente nelle scorse settimane ha già incontrato Ghisolfi anche se la riunione è servita a poco, visti i tanti rebus di Roma e Milan. Se i rossoneri decidessero di alzare il prezzo del belga, i giallorossi potrebbero anche riflettere sul compiere scelte differenti. La sorte dello scambio di prestiti con Abraham si è dunque ribaltata. In estate, a valere di più era proprio l'inglese e neppure sette mesi dopo è tutto cambiato. Il Milan oltre ai dubbi sull'attaccante, deve fare i conti anche con il nodo stipendio dell'ex Chelsea che, attualmente percepisce più di 4 milioni di euro. [...] Se ne riparlerà, ma, se poi la Roma riuscisse a centrare anche la Champions League, allora sarebbe tutto più facile.

(corsport)