Saelemaekers, il vero jolly che offre tante opzioni a Ranieri

Saelemaekers è il vero jolly a disposizione di Ranieri, l'uomo che it tecnico puo utilizzare in più posizioni cambiando il volto della squadra a seconda delle esigenze. Il suo recupero per il derby - con la Juve non c'era per squalifica - restituisce aila Roma tante soluzioni dalla meta campo in su. Con Ranieri il belga è stato uno degli uomini più decisivi nella rimonta: 6 gol e 3 assist. Un rendimento che gli ha permesso di riconquistare la Nazionale e ha fatto lievitare il prezzo che la Roma dovra pagare al Milan per riscattarlo (...) In estate il ds Ghisolfi aveva lavorato su uno scambio di cartellini con Abraham per cui la societa rossonera avrebbe dovuto pagare un conguaglio, poi l'operazione si è trasformata in uno scambio di prestiti. (...) Nel frattempo il tecnico se lo gode, e pensa a come schierarlo contro la Lazio. Tre le possibilita: 1) estemo destro di centrocampo, con Celik braccetto di destra in difesa e la coppia Soulé-Pellegrini alle spalle di Dovbyk; 2) trequartista di sinistra in coppia con Soule, Celik sempre braccetto e Rensch (tomato a lavorare in gruppo) estemo a centrocampo; 3) trequartista di destra in coppia con Pellegrini. (...)

