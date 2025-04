Saelemaekers al rientro. Shomu sogna da titolare

La Roma è tomata ad allenarsi dopo it giorno di riposo concesso da Claudio Ranieri. L'allenatore avrà a disposizione di nuovo i due giustizieri della Lazio nella gara d'andata. Pellegrini ha smaltito il problema al polpaccio, mentre Saelemaekers - squalificato contro la Juventus - è pronto a tornare titolare sulfa fascia destra. La delusione per la doppia panchina contro l'Athietic è alle spalle e domenica può raggiungere Montella e Dzeko in una speciale classifica. Sono gli unici giocatori nell'era dei tre punti ad aver segnato nei primi due derby disputati con la maglia giallorossa. (...) Formalizzato il rinnovo del contratto di Shomurodov: l'accordo era stato trovato ad ottobre, firma fino al 2027 spalmando l'ingaggio.

(Il Messaggero)