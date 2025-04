Saele e Rensch: la Lazio nel mirino

[...] La Roma di Claudio Ranieri non ha perso tempo, tornando subito al lavoro a Trigoria in vista della partita più sentita dell'anno, che sa di spareggio per la corsa alla Champions. A destra finalmente si respira: Saelemaekers e Rensch, infatti, sono tornati a disposizione e non salteranno la stracittadina. [...] Saelemaekers ha scontato la giornata di squalifica rimediata per il giallo ingenuo (per proteste) ricevuto nella trasferta di Lecce. Il belga, salvo sorprese e mosse inaspettate, sarà il titolare sulla corsia destra contro la Lazio. [...]

Ci sarà anche l'opzione Rensch, che nella giornata di ieri ha fatto il suo rientro in gruppo dopo la lesione all'adduttore che l'ha tenuto ai box per tre settimane intere. [...] Il suo ritorno spegne completamente l'emergenza sulla corsia. [...] Dal derby al derby? Pellegrini sogna un'altra notte magica. Spera di ripetere il grande acuto di una stagione tormentata. [...] La buona notizia è che l'ultimo infortunio non è così grave. Pellegrini dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo domani. [...] Con questi rientri, la Roma si avvicina al derby con più opzioni sia dall'inizio che in corsa. [...] Non sarà solo una questione di prestigio, di supremazia dentro i confini della città, ma un crocevia fondamentale per il futuro della Roma.

(corsport)