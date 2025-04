S. Siro per loro: settore chiuso non soltanto ai romani

Contro il tabù Inter, da sola. La Roma di Claudio Ranieri prepara a Trigoria la complicata trasferta di domenica, a San Siro, quando alle 15 [...] si troverà di fronte la formazione di Inzaghi. [...] Come noto, infatti, dopo gli incidenti nel prepartita di Lazio-Roma dello scorso 13 aprile, il Viminale ha vietato ai tifosi della Roma di viaggiare al seguito della propria passione da qui alla fine del campionato. [...] Un provvedimento che va a danneggiare tutti quei romanisti che da soli o con il loro Roma Club [...] avevano intenzione di sostenere la squadra di Ranieri contro l'Inter, in un appuntamento per loro atteso da tutta la stagione.

La "soluzione" (si fa per dire) per i romanisti fuori sede sarà quella di comprare biglietti negli altri settori di San Siro, assistendo all'incontro a quel punto in mezzo ai tifosi dell'Inter. [...] Insomma, niente lupi a San Siro, fatta eccezione per i pochi fortunati che riusciranno a rimediare il biglietto, senza neanche riuscire però a condividere i 90' al fianco di altri tifosi della Roma. Un problema che potrebbe replicarsi in vista delle trasferte di Bergamo e Torino, chiuse come ricordato dal provvedimento del Viminale. Viva la Roma e viva i romanisti.

(il Romanista)