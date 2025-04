Roma, sfida decisiva per la Champions. Ranieri punta su Soulé

Ranieri si aggrappa a Soulé e spera di sfatare il personale tabù di San Siro sulla panchina giallorossa. Per la Roma è l'ultima chiamata per la Champions. Una sconfitta contro l'Inter chiuderebbe definitivamente le speranze di quarto posto, nonostante una classifica che lascerebbe ancora margini di speranza [...] Tanti i dubbi di Ranieri a partire dal modulo. Il tecnico solo questa mattina scioglierà il dubbio tra il 3-5-2 più prudente e adatto a contrastare la fisicità nerazzurra, il 3-4-2-1, che garantirebbe maggior supporto alla fase offensiva. L'orientamento sembra andare verso il rafforzamento del centrocampo, anche in considerazione del dinamismo dell'Inter, a cui mancherà Mkhitaryan sostituito da Frattesi. [...] Il vero rebus però riguarda l'attacco. Ranieri deciderà tra Shomurodov e Dovbyk chi affiancare a Soulé, diventato ormai il riferimento offensivo giallorosso. [...]

(La Repubblica)