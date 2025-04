Roma, senza i colpi di Dybala la Champions è più lontana

[...] Il pur apprezzabile pareggio contro la rigenerata [...] Juventus di Tudor, quindicesimo risultato utile consecutivo, numero che non si può dimenticare, rischia di non essere sufficiente per l'inseguimento a quel quarto posto che vorrebbe dire una sessantina di milioni. [...] Quando diciamo che rischia di non essere sufficiente, non è certo per mancanza di fiducia in una Roma che il sor Claudio ha rigenerato. [...] Lo diciamo per una serie di considerazioni oggettive che rendono ora più problematica la rincorsa al quarto posto. Partendo dal calendario delle ultime sette partite di campionato. Quello della Roma che prevede cinque scontri diretti (Inter e Atalanta in trasferta, il derby di domenica prossima, Milan e Fiorentina all'Olimpico) e quello della Juventus che è decisamente più in discesa. [...]

Continuando con il vantaggio di un Bologna che fin qui è riuscito a fare meglio anche della stagione con Thiago Motta in panchina. Concludendo con una concorrenza da corsa (Lazio e Fiorentina) [...] a cui ora bisogna aggiungere anche la declinante (a sorpresa) Atalanta di Gasperini. [...] Per questo era necessario battere la Juve per avvicinarsi alla balena bianca con l'obiettivo di arpionarla. [...] Questione, probabilmente, di qualità. Quella che è mancata nel momento in cui Dybala ha alzato bandiera bianca per un infortunio che ha costretto tutto il mondo romanista a dargli l'arrivederci per la prossima stagione. Potrà sembrare pure banale dire c'è una Roma con Dybala e una senza, ma è dannatamente la verità, soprattutto nella stagione in cui il capitano Pellegrini tutto è stato meno che un fattore. [...]

(la Repubblica)