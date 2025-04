Roma, Ranieri vuole dire basta con lo "scudetto" del 2025

[...] Claudio Ranieri è stato chiamato con la Roma quasi in zona retrocessione. Dopo aver perso le prime due contro il Napoli al Maradona e in casa contro l'Atalanta, la situazione era ancora più drammatica. Dal 7 dicembre 2024 in poi, però, la Roma in campionato ha vinto 14 partite, ne ha pareggiate 5 e persa una sola. [...] Ranieri è stato sicuramente - insieme a Conte e Italiano - l'allenatore dell'anno. Tanto che ad ogni post-partita su Dazn o Sky c'è un opinionista che gli chiede per quale motivo dovrebbe smettere di allenare. [...]

La risposta è stata sempre la stessa: "Non posso essere io il futuro della Roma, non voglio far perdere un anno al club". [...] Dopo la vittoria contro l'Inter, Ranieri ha addirittura detto, scherzando ma non troppo, di aver già rimandato il suo cartellino di allenatore a Coverciano. [...] Ora lo aspetta un ruolo di consulente della famiglia Friedkin, che parlerà quando dovrà annunciare il nuovo allenatore e il nuovo Ceo: "Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita, ma c'è un momento per dire basta. Lo avevo detto a Cagliari e anche mia moglie mi aveva creduto. Però mi ha chiamato la Roma e ho detto sì a un anno da allenatore e due da senior advisor". [...]

(corsera)