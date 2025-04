Roma, quando il casting è una corsa a ostacoli

La lista dei tre/quattro nomi, è stata recapitata da tempo ai Friedkin. Ora tocca alla proprietà scegliere l'allenatore della Roma. [...] Non è stato un compito semplice per Claudio Ranieri, poiché non tutti i candidati erano disposti ad accettare l'incarico. Alcuni hanno ringraziato senza sentire la proposta, come Cesc Fabregas che però non lascerà così velocemente il Como, squadra di cui è anche azionista. [...] Restando nel panorama spagnolo, Ranieri ha tentato anche Unai Emery, il pluridecorato vincitore dell'Europa League con il Villarreal e autore di un percorso splendido con l'Aston Villa. [...]

Sicuramente la Roma, poi, ha contattato Gian Piero Gasperini, ma, si è poi esclusa la possibilità di assumerlo. Totti e i tifosi sognano Carlo Ancelotti, che potrebbe dire addio al Real Madrid. Sembra però una suggestione. Tra gli italiani liberi, invece, non risultano contatti con Allegri, Mancini e Sarri, mentre all'estero sarebbe disponibile Terzic. [...] Non è da escludere Vincenzo Montella, che forse lascerebbe la Turchia solo per la Roma. Chi piace, e non poco, a Trigoria è Vincenzo Italiano che non ha ancora rinnovato con il Bologna e non si sa mai. [...]

(corsport)