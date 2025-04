Roma, per la Champions serve un cambio di rotta

Per conquistare la Champions, la Roma dovrà cambiare marcia negli scontri diretti. Finora, contro le big, ha raccolto solo 7 punti in 10 partite (media di 0,70), mentre contro le squadre dalla decima posizione in giù la media è da scudetto (2,25). Decisivi i prossimi scontri con Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina e Milan. (...) Con Ranieri la squadra ha migliorato i risultati rispetto alla gestione Juric, ma soffre ancora contro le grandi. Dopo le sconfitte con Napoli (1-0) e Atalanta (2-0), sono arrivati i pareggi con Milan (1-1), Bologna (2-2) e Napoli (1-1), oltre alla vittoria nel derby (2-0). Ranieri dovrà trovare la chiave per il definitivo salto di qualità e regalare alla società una qualificazione che porterebbe ossigeno alle casse giallorosse. Per la sfida con la Juventus recuperato Celik, mentre Rensch resta out. (...)

(corsera)