Roma, ora 10 punti per l'Europa

Non ci sono i tifosi ma c'è una lunga scia: 17 giornate senza sconfitte, con 41 punti su 51 incamerati, sono credenziali forti per escogitare un trabocchetto supremo. La Roma che non vince quasi mai gli scontri diretti sogna l'impresa a San Siro contro la squadra più forte d'Italia [...] Paradossalmente un pareggio, che prolungherebbe l'imbattibilità ai livelli della prima rincorsa di Ranieri proprio contro l'Inter nel 2010, sposterebbe poco in classifica. Anzi rischia di provocare il sorpasso della Fiorentina al settimo posto. [...] La Champions League è una chimera, nonostante le dichiarazioni di intenti dei giocatori che guardano le distanze in classifica e si affidano alle possibilità aritmetiche. Ma l'Europa League si può ancora raggiungere se la Roma saprà afferrare una decina di punti nelle cinque partite che restano. [...] Alla fine Dybala quasi sicuramente non parteciperà alla trasferta milanese. Non è partito insieme ai compagni e stamattina ha fissato una seduta di allenamento personalizzata, nel rispetto della tabella di recupero all'infortunio al tendine. [...]

(Corsport)