Roma: molotov contro la sede ultrà degli ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos

Attentato incendiario nella notte in via Cartagine, al Quadraro, contro la sede del gruppo omonimo, ex Fedayn, della Curva Sud romanista. Le fiamme hanno provocato gravi danni al locale. Sul caso indaga la polizia. Non si esclude che qualcuno abbia lanciato una bottiglia molotov contro la serranda del club. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Appio Nuovo, insieme con la Digos e la polizia scientifica per eseguire un sopralluogo.

Nelle settimane scorse il gruppo è stato al centro di un’indagine coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia per un giro di spaccio di cocaina proprio all’interno dello stadio Olimpico con sei persone indagate, poi tre ultrà finiti in manette, per una serie di cessioni di sostanza stupefacente nei bagni dell’impianto sportivo, proprio nella Sud, documentato da chi indaga anche con video tra gennaio e maggio 2024.

Le indagini sono tuttora in corso. Tra le ipotesi non si esclude un collegamento fra lo scenario scoperto dalla polizia e l’attentato incendiario in via Cartagine che non ha comunque provocato feriti. [...]

(Corsera)