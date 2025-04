Roma, l'ultimo derby di Ranieri

Mancano due giorni al derby. Almeno per 48 ore a Trigoria si proverà a parlare solo di campo, lasciando da parte il futuro della panchina della Roma. La partita contro la Lazio, è a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave Champions League, in una bagarre che coinvolge, oltre alle due romane, Atalanta, Bologna, Juventus e Fiorentina. Ranieri sogna di chiudere il cerchio perfetto. Domenica per lui sarà l'ultimo derby della carriera e il tecnico proverà a non rovinare il suo record di cinque vittorie su cinque. Per farlo, si affiderà alla miglior Roma possibile. Oltre a Dybala, mancherà solo Saud, il resto tutti recuperati. [...] L'unico dubbio riguarda Pellegrini, forse anche lui all'ultimo derby della carriera. Intanto sulla questione allenatore, sembra essersi aggiunto anche Patrick Vieira, normalizzatore del Genoa post Gilardino e che fa parte della stessa agenzia che segue anche Stefano Pioli. Ranieri ha ammesso che i giallorossi sono molto vicini alla scelta del nuovo tecnico e manca solo il via libera dei Friedkin. [...]

(La Repubblica)