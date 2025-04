Roma-Lazio: basta derby serali. E divieto alle trasferte dei tifosi

Stop, a tempo indeterminato, al derby in notturna allo Stadio Olimpico. E sanzioni molto severe per le due tifoserie di Lazio e Roma. [...] Il Viminale, da cui era arrivata già la ferma condanna per i disordini di piazza che si sono conclusi con il ferimento di 24 agenti e due quartieri presi in ostaggio, è pronto a intervenire. [...] Il risultato? Allo stadio Olimpico non si giocherà più il derby in orario serale e si valuterà lo stop per i match a rischio a partire dal prossimo campionato. Poi si passerà alle sanzioni per le due tifoserie della Lazio e della Roma. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive deve ancora riunirsi ma si arriverà quasi certamente al blocco delle trasferte e/o alla chiusura delle curve.

Per quanto il piano di sicurezza messo a punto dalla Questura abbia risposto all'emergenza, domenica la Capitale e nello specifico la zona dello stadio, Ponte Milvio e il quartiere Flaminio sono rimasti in ostaggio per ore con danni all'assetto urbano oltre al ferimento di 24 uomini fra agenti del commissariato di zona e poliziotti del Reparto Mobile. [...] La condanna per quanto accaduto domenica pomeriggio è stata trasversale. Le due società sportive della Roma e della Lazio hanno diffuso altrettanti comunicati di vicinanza agli agenti feriti, condannando con assoluta fermezza le violenze e le aggressioni. [...]

(Il Messaggero)