Roma lanciata: supera la Lazio con la difesa e ora insegue la Champions

Vedendo la classifica sembra un aggancio, invece è un sorpasso vero e proprio. Ad oggi Roma e Lazio sono appaiate a 60 punti, ma, i giallorossi hanno a favore gli scontri diretti, rendendo ancor di più speciale questa rimonta. [...] In queste ultime giornate è chiaro che ci sarà un testa a testa per un posto nelle coppe europee, dalla Champions League in giù. Il calendario dice che la Roma avrà Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino, mentre, la Lazio affronterà Empoli, Juventus, Inter e Lecce. [...]

Il segreto dei giallorossi sta tutto nella difesa, con una solidità che non c'era da tempo. La squadra di Ranieri non segna molto, ma, allo stesso tempo non prende mai gol. Nelle ultime 14 partite sono stati solo 6 le reti subite, 9 se si considera tutta la striscia positiva di 18 partite. [...] Questa solidità, però, arriva anche grazie a due nuove mosse: Mancini centrale e Celik braccetto di destra. Al centro il difensore italiano garantisce più qualità e ha meno campo da coprire, il turco, invece, funziona molto meglio che a tutta fascia.

(gasport)