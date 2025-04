Roma-Juventus: Ranieri sa tutto

Chissà cosa faceva Claudio Ranieri la sera dello scorso primo di settembre. [...] Di sicuro, avrà visto Juventus-Roma, la partita dei tecnici innovatori, da una parte Thiago Motta, dall'altra Daniele De Rossi. [...] Quant'è cambiato da settembre a oggi sia per la Roma sia per la Juve. Sono crollate le ambizioni: i bianconeri non lottano più per lo scudetto, i giallorossi hanno vissuto tre fasi. [...] Il prossimo Roma-Juve vale la Champions, i bianconeri sono sopra di appena tre punti. E se questa sfida avrà un senso (per la Roma) gran parte del merito è proprio di Claudio che, con i suoi quattordici risultati utili consecutivi, le ultime sette vittorie di fila (nove nelle ultime dieci), ha riportato un ambiente intero a poter sognare con lui. La sfida con la Juve, per Claudio, un senso ce l'ha sempre, vista la storia.

I bianconeri li ha allenati (2007-2009) addirittura prima della Roma (2009-2011), con cui poi ha sfiorato pure uno scudetto. [...] Claudio sostituisce proprio Spalletti, giunto a fine ciclo, guarda caso proprio dopo un Roma-Juve 1-3, Diego, De Rossi, Diego, Felipe Melo: il tecnico Ciro Ferrara sembrava essere il futuro dei bianconeri ma quello è stato il suo (quasi) unico exploit. [...] L'ultimo Roma-Juve guidato dal giallorosso Ranieri è del maggio 2019, stagione in cui ha sostituito Di Francesco: all'Olimpico finisce 2-0 (Florenzi-Dzeko) contro i bianconeri di Allegri. Quello di domenica sarà l'ultimo Roma-Juve di Sir Claudio. [...]

(Il Messaggero)