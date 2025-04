Roma-Juventus, la moviola dei quotidiani: Colombo promosso, gara senza errori. Kelly e il braccio attaccato al corpo, giusto non fischiare rigore

La Roma pareggia 1-1 contro la Juventus nel primo big match del tour de force di fine stagione e conclude a sette la striscia di vittorie consecutive in Serie A. A sbloccare la partita è Locatelli, ma a inizio ripresa Shomurodov sigla la rete del definitivo pareggio. L’arbitro della sfida, Andrea Colombo, è stato giudicato positivamente dai quotidiani (media voto 6.25) e ha diretto una gara tranquilla dal punto di vista degli episodi. Timide proteste dei giallorossi per un tocco di braccio di Kelly, ma il gomito è attaccato al corpo ed è giusto non fischiare il rigore.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6.5

Partita diretta senza errori da Colombo (voto 6,5), che si conferma un arbitro affidabile: le raccomandazioni iniziali ai capitano, il fare compassato e tranquillo da arbitro europeo, i cartellini dosati col contagocce, poche proteste, subito sedate. [...] A fine primo tempo protesta la Roma e chiede il rigore per fallo di mano di Kelly. Il tiro di El Shaarawy finisce sul braccio del difensore inglese, lo colpisce sul gomito che, però, è attaccato corpo: giusto non fischiare. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 5.5

Andrea Colombo al primo incrocio stagionale con la Roma arriva a tanto così dal cavarsela nel dirigere la gara con la Juventus. Sempre vicino all’azione, molto sicuro - a volte troppo - prova ad adottare uno stile di arbitraggio moderno. [...] Al 25’ la Roma riparte con Angeliño, Cristante qualche metro indietro sbraccia leggermente su Nico Gonzalez. Colombo ferma un 3 contro 2 della Roma e ammonisce Bryan. Cartellino che appare pure un po’ severo (nella ripresa una plateale spallata di Veiga su Dovbyk non la sanziona con il giallo ed è clemente con Locatelli che frena Koné con un’ostruzione). [...] Nel recupero valuta il braccio di Kelly sul tiro di Elsha come attaccato al corpo (e calciatore girato). Nel secondo tempo si riprende, ma è tardi per raggiungere la sufficienza piena.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

Al 25' pt ammonizione giusta a Cristante: è un tagliafuori con braccio sul volto di Nico Gonzalez. [...] Conclusione di El Shaarawy che rimbalza sul braccio di Kelly: il gomito è aderente al busto e dentro la figura, nessun parametro per assegnare il rigore. [...] Gara non insormontabile, i gol hanno sviluppi regolari, non cade nelle "trappole" dei falli accentuati o cercati.

TUTTOSPORT - VOTO 6.5

Colombo si conferma un arbitro di alto livello, adatto ai big match. La sua conduzione di gara è uniforme e sostanzialmente corretta sia a livello tecnico che a livello disciplinare. La soglia tecnica, come da abitudini, è alta, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo giusto il giallo a Cristante per una manata a Nico Gonzalez: non c'è intensità, vuole tenere l'avversario a distanza, non è da espulsione. [...] La Roma chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Kelly su un tiro di El Shaarawy ma fa bene Colombo a non intervenire. Il difensore inglese infatti tenta di ritirare il braccio sinistro e vi riesce (e non avrebbe potuto posizionarlo altrove); poi il pallone gli impatta sul gomito - attaccato al corpo - non fallosamente. [...]