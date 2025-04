Roma, il rebus dei calendario per avere un posto in Europa

La Roma, a cinque giornate dalla fine del campionato, deve guardare non solo i propri risultati ma anche a quelli degli altri. La lotta per un posto in Europa è più affollata che mai e c'è il rischio concreto che i giallorossi possano restare fuori dalle coppe. La chiave? Gli incastri, tra Coppa Italia e Conference, che potrebbero ridefinire il numero delle italiane qualificate. Al momento, la squadra di Claudio Ranieri è settima, posizione che garantirebbe la qualificazione alla prossima Conference League. Ma il quadro, ricostruito in maniera approfondita da «Cronache di spogliatoio», resta in divenire. E non mancano i rischi. Se il Milan, attualmente al no-no posto, dovesse vincere la Coppa Italia, accederebbe di diritto all'Europa League. In quel caso, la settima classificata del campionato verrebbe automaticamente esclusa da ogni competizione europea. A fame le spese, a oggi, proprio la Roma. Una variabile fondamentale sarà la Fiorentina, che è in semifinale Conference League, contro il Betis. Se i viola dovessero vincere il torneo, scatterebbe per loro l'accesso automatico all'Europa League. Un bene per l'Italia, che potrebbe mantenere 8 squadre nelle coppe come quest'anno, ma solo a condizione che la Fiorentina finisca dopo il settimo posto. Se invece dovesse finire sesta o ancora più su, la vittoria in Conference non sbloccherebbe un posto extra e si tornerebbe al consueto schema delle sette qualificate. (...)

(corsera)