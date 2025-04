Roma-Hellas Verona, la moviola dei quotidiani: sufficienza a Pairetto. Corretti i gialli e sul contatto Sarr-Mancini, qualche polemica sul triplice fischio anticipato

Dopo due pareggi, la Roma torna a vincere, di misura, contro il Verona all'Olimpico. La direzione di Luca Pairetto non ha presentato particolari episodi controversi, venendo giudicata complessivamente sufficiente dalla maggior parte degli osservatori. Le decisioni chiave, come le due ammonizioni a carico dei giocatori del Verona (Bernede e Valentini) e il contatto in area giallorossa tra Sarr e Mancini (correttamente non sanzionato con il rigore), hanno trovato sostanziale accordo. Qualche appunto è stato mosso per una possibile eccessiva tolleranza in alcuni frangenti, un mancato giallo a Serdar e per il fischio finale leggermente anticipato che ha scatenato le proteste degli ospiti.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

"Partita tranquilla. (...) ammonisce giustamente Bernede (...) e Valentini (...), ma permette troppo a Duda (...)."

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

"È duro l'intervento di Bernede su Baldanzi. (...) è giusta l'ammonizione. (...) ammonito Valentini. Ineccepibile il cartellino (...). Al 42' pt c'è stato un contatto tra Mancini e Sarr (...) Non c'è calcio di rigore. Nel finale i giocatori del Verona si sono lamentati perché avrebbe voluto battere il calcio d'angolo (...)."

IL ROMANISTA - VOTO 6

"90 minuti gestiti bene da Luca Pairetto, con un metro di giudizio equo (...). Soltanto due le ammonizioni (...). La prima (...) nei confronti di Bernede (...) Entrata da arancione, ma (...) decisione corretta (...). Il secondo (...) ha riguardato Valentini (...). Da sottolineare la buona lettura (...) sul contatto Sarr-Mancini (...). Il triplice fischio arriva con 5" d'anticipo (...)."

IL TEMPO

"Il direttore di gara esce bene da Roma-Verona, una sfida per la verità non difficile (...). Estrae (...) cartellino giallo, nei confronti di Bernede (...) l'ammonizione è giusta. L'unico episodio (...) Sarr lotta con Mancini (...) dal replay si nota come sia invece lui a calciare il capitano (...). estrae un solo altro cartellino giallo, per Valentini (...). L'unica sbavatura (...) mancata segnalazione di un fallo e conseguente giallo (...) di Serdar nel confronti di Baldanzi. Nel finale Pairetto fischia qualche secondo in anticipo (...)."