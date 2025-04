ROMA-HELLAS: le probabili formazioni dei quotidiani. Soulé e Baldanzi alle spalle di Shomurodov

La Roma questa sera scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Ranieri e i suoi sono chiamati a tornare alla vittoria dopo i due pareggi con Juventus e Lazio. Per tornare ai tre punti il tecnico giallorosso punterà su Shomurodov in attacco, al posto di un Dovbyk non al meglio, e scalpita anche Baldanzi. Chance per Pisilli al centro del campo, dove Cristante sembra favorito rispetto a Paredes.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulé, Shomurodov.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulé, Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.