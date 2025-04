Roma, Ghisolfi lavora alle cessioni. Ancora lontano il rinnovo di Svilar

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore da parte di Dan Friedkin e con l'Europa da conquistare sul campo, a partire dalla partita di domenica con l'Inter, il team del ds Ghisolfi ha iniziato a lavorare per la prossima stagione. [...] La Roma in questo momento ha un tesoro ben definito: Ndicka, Koné e Svilar sono i leader su cui costruire la squadra del futuro. Ma allo stesso tempo sono i calciatori più appetiti sul mercato. Valgono oltre cento milioni, una cifra che risolverebbe non pochi problemi ai conti giallorossi. Nessuno alla Roma vuole smontare l'ossatura della squadra, ma i conti sono in rosso. E lo saranno per le prossime due sessioni di mercato. [...] Nessuno dei tre calciatori è sul mercato, ma eventuali offerte dovranno essere almeno ascoltate. [...] Il tema più spinoso resta quello attorno a Svilar. La situazione rinnovo non ha avuto grandi sviluppi dopo i contatti delle scorse settimane. La richiesta di 4 milioni annui è ancora lontana dall'offerta giallorossa, nonostante i recenti rialzi. [...]

(la Repubblica)