Roma e Svilar, nessun accordo sul rinnovo: i Friedkin valutano la cessione in Premier

È il primo punto all’ordine del giorno nell’agenda di Florent Ghisolfi, ma è anche il nodo più difficile da sciogliere. Il rinnovo di Mile Svilar resta il grande ostacolo della primavera romanista. Oltre, naturalmente alla scelta del nuovo allenatore. La trattativa con il portiere è ferma da settimane. L’accordo non arriva e i tifosi non vorrebbero perdere l’eroe della stagione e dell’ultimo derby. (...) L’urgenza di un rinnovo non ci sarebbe, se non fosse per l’ingaggio da un milione di euro, tra i più bassi dell’intera rosa. Sia la Roma che il giocatore sanno che la cifra va alzata e portata al livello dei big della rosa per blindare il giocatore dall’assalto delle concorrenti. Ma la trattativa per ora è ferma. L’unica cosa che è iniziata da settimane è il gioco delle parti. Con il calciatore che giura amore eterno alla Roma. E il club giallorosso, forte di un accordo fino al 2027, non ha fretta di offrire un ingaggio monstre al calciatore. (...) Cedere il portiere belga farebbe fare un importante plusvalenza a

Trigoria. Soldi freschi da poter reinvestire su altri calciatori. Quelli che potrebbe chiedere il nuovo allenatore. Perché a sentire Ranieri “i prossimi due mercati saranno limitati dagli accordi con la Uefa”. E per il nuovo tecnico, sposare un nuovo progetto a spesa quasi zero, potrebbe non essere così appetibile. Da qui, forse, l’attesa della Roma su Svilar. Aspettando di capire se Manchester City e United, oltre a Chelsea e Bayern Monaco, busseranno a Trigoria.

(La Repubblica)