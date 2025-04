Roma e Soulé il futuro è qui

[...] Certo, per Matias Soulé oggi pomeriggio dovrà essere tutto diverso, perché un conto è capitarci con la maglia del Frosinone, oppure per qualche spezzone con quella della Juve, quando si ha poco più di un ragazzo ai primi calci e con responsabilità minime, un altro è correre su quel prato con una squadra ormai sulle spalle, con l'onere di sostituire un mostro sacro come Dybala [...] Soulé ha vissuto mezza stagione quasi in retroguardia, in direzione contraria alle aspettative, con il peso sulle spalle di quei tre milioni (abbondanti) spesi per lui dalla Roma, che vedeva in lui l'immediato post Dybala. Solo un gol a Verona e poi stop, tanta panchina e la Seleccion persa dopo una convocazione settembrina. [...] La Roma ha bisogno di punti per sperare ancora nel quarto posto e la sfida di oggi non è per calciatori banali e gli argentini su quel terreno hanno fatto la storia, da Zanetti a Milito fino a Samuel, buono per entrambe le maglie. Soulé ha l'occasione per dimostrare che quel futuro di cui parla Ranieri è già cominciato. [...] Starà vicino a Dovbyk, e questa Roma anemica da corto muso dipenderà dalle loro giocate, se vorrà mantenere alta la possibilità di tornare a casa con un successo. [...]

(Il Messaggero)