Roma, domenica c'è l'Inter: test per la difesa di Ranieri

Claudio Ranieri ha blindato la Roma, miglior difesa nel girone di ritorno del campionato con solo 8 gol subiti. [...] La teoria del bel gioco crolla davanti all'esigenza pratica di una Roma concentrata sull'obiettivo europeo e con la Champions League distante solo tre punti. Con la vittoria sul Verona, i successi per 1-0 diventano sette in stagione. Le chiavi per tenere chiusa la porta di Svilar, il tecnico le ha trovate nel terzetto Celik, Mancini e Ndicka. Il prezzo del risultatismo, però, lo paga l'attacco. [...] Ora, il peso delle ultime gare impone un cambio di rotta. In vista della sfida contro l'Inter, la Roma ha ripreso gli allenamenti e ha ritrovato il terzino Saud. La copertina se la sono presa i baby, con una grande vittoria per 9-0 ai danni dell'Udinese, grazie allo show di Almaviva: il ragazzo che nel 2017 aveva ricevuto la fascia di capitano il giorno dell'addio di Totti. Ora il classe 2006 sogna la Roma dei grandi. [...]

(La Repubblica)