Roma d'assalto. Ranieri prepara l'ultimo regalo

Per capire l'importanza di Claudio Ranieri, l'uomo della provvidenza alle latitudini di Roma, bisogna partire dalla lista dei giocatori giallorossi rigenerati dopo l' avvio-horror di stagione. A caccia dell'ottava vittoria di fila e del 15° risultato utile consecutivo, il tecnico "figlio di Roma" vorrebbe impacchettare ora l'ultimo dono ai tifosi e al club in cui dalla prossima stagione proseguirà il suo percorso da dirigente senior. (...) Sir Claudio lancerà stasera la sua Roma rigenerata all'assalto della Juve verso il rettilineo finale della A, dall'altra lo stesso tecnico sta valu-tando il profilo giusto per la successione in panchina. E proprio la conquista dell'Europa rimane l'argomento chiave per convincere Stefano Pioli, l'allenatore al momento in pole (l'alternativa è Maurizio Sarri) per guidare la squadra nella prossima stagione. L'attuale tecnico dell'Al Nassr è molto gradito a Ranieri (Sir Claudio lo ha allenato ai tempi della Fiorentina dal 1993 al 1995 riportando la Viola in A) e la Roma lo aveva già cercato quando ad inizio stagione venne esonerato Daniele De Rossi ma Pioli aveva già trovato l'accordo con il club arabo. L'ex guida del Milan, del resto, incarnerebbe bene quella figura di tecnico normalizzatore ma già vincente che serve 21 Roma in questa fase storica. (...) Sono altri i numeri a cui pensa Ranieri ora e au cui pensano i tifosi. Che stanno assistendo ad un "miracolo", si pensa che lo scorso 24 ottobre, quando Sir Claudio subentrò a Ivan Juric, la Roma in crisi era a soli 2 punti sulla terz'ultima in classifica e ora è a -4 dalla zona Champions con 7 vittorie di fila, 14 risultati utili consecutivi e il record tra i top 5 campionati europei per punti con-quistati nel 2025. Senza contare, peraltro, che l'al-lenatore ha rimontato pure 19 punti alla Fiorentina, 14 al Milan, 12 all'Atalanta, 10 proprio alla Juve e 7 al Bologna. A suoi ragazzi Ranieri ha detto nelle ultime settimane «di spingere forte» ades-o. E la squadra, d'altraparte, non ha nulla da perdere visto il punto da cui è partita (...)

(gasport)