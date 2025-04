Roma, ci sei?

(...) Il nuovo allenatore è il nodo del prossimo futuro. Perché da questa decisione si capirà che cosa hanno realmente in mente i Friedkin e soprattutto sarà chiaro che ruolo avrà Ranieri dopo che a fine stagione non siederà più in panchina. (...) La questione dirimente è chiaramente la nomina del nuovo allenatore. Perché se «da mo'» (cit.) è stata consegnata la lista con Pioli, Sarri e Montella (il suo vice, Russo, presente all'Olimpico per Roma-Juve e il derby) che sperano di essere nei 3-4 tecnici indicati da Claudio e Ghisolfi, appare giusto che sia la proprietà americana, quindi Dan e Ryan Friedkin, a decidere.(...)

Lo scorso 22 settembre la Roma diramava un comunicato stringato nel quale ringraziando Lina Souloukou ne annunciava le dimissioni. Da quel giorno, ne sono trascorsi la bellezza di 206 e il club giallorosso è ancora senza amministratore delegato. Lo stupore con il quale persone vicine alla presidenza - i primi di gennaio - accoglievano le perplessità di chi chiedeva il motivo per il quale non fosse stato nominato il sostituto, oggi non hanno più motivo di essere. Soprattutto all'indomani dell'ac-quisizione dell'Everton da parte dei Friedkin. (...) Da queste parti invece tutto tace. Sembrava tutto fatto, e il primo a pensarlo era il diretto interessato, con Alessandro Antonello, liberatosi lo scorso 3 febbraio dall'Inter. Dopo diversi colloqui che lasciavano presagire la fumata bianca (in precedenza ne erano stati effettuati con Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia) al momento di mettere nero su bianco, il ripensamento.

Ridursi all'ultimo giorno e prendere tre ragazzi di belle speranze (due dei quali in prestito con diritto che non sarà esercitato) sconosciuti ai più, è la conferma dei paletti restringenti con i quali la Roma dovrà fare i conti anche nel prossimo futuro. (...) I chiari di luna sono evidenti: il club proverà a cedere i calciatori che non rientrano più nei piani e che si portano dietro un ingaggio elevato per poi, con quel risparmio, provare ad accontentare il nuovo allenatore. Senza contare i calciatori da riscattare: Saele-maekers in primis. (...)

