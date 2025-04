Roma: cercasi gol disperatamente

Sta diventando una fastidiosa consuetudine. Un gol e niente di più. Come se davanti ad un banchetto, ci si fermasse all’antipasto. Perché il singolo vantaggio può essere sufficiente contro Venezia, Empoli, Parma, Cagliari e Lecce, visto che poi la porta in qualche modo rimane inviolata. Ma, negli scontri diretti , subire una rete può capitare. E la Roma, poi, non ha la forza di segnare ancora. Con 46 gol all’attivo, i giallorossi hanno il peggior attacco tra le prime 9 in classifica. [...]

C’è poi un’altra questione di cui spesso non si parla mai. A memoria, si fatica a ricordare un attaccante decisivo in un big match. E per decisivo, s’intende capace di segnare il gol da 3 punti. Bisogna tornare indietro addirittura al 15 gennaio 2023, se si considera la Fiorentina una big. Altrimenti, bisogna riavvolgere il nastro fino al gol di Abraham di marzo 2022 al derby. Insomma, curiosità statistiche che confermano come la Roma abbia un problema là davanti. E questo sembra un paradosso considerando che tra gennaio dello scorso anno e la passata estate, quando ha speso, il club lo ha fatto spesso e volentieri per un attaccante. [...] Senza Dybala, ci si può aspettare la consacrazione di Soulé, il risveglio di Pellegrini, un acuto di Baldanzi o la rinascita di El Shaarawy, ma, forse la soluzione più logica è quella di affiancare Shomurodov a Dovbyk.

(Il Messaggero)