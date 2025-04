Roma, caccia all’allenatore. Sarri in pole davanti a Pioli

LEGGO (F. BALZANI) - Migliorare sì, rivoluzionare no. La Roma ha rifiutato il piano-ribaltone di Gasperini che avrebbe preteso l'allentamento di diversi big (tra cui Dybala e Dovbyk) e l'arrivo di almeno 6-7 elementi nuovi. Ranieri ha posto il veto prima privatamente poi pubblicamente prima della partita di Lecce. Il prossimo allenatore, visti anche i limiti sul mercato ma anche considerando i risultati conseguiti dalla Roma nelle ultime settimane, dovrà accettare il gruppo attuale più ovviamente qualche ritocco. Niente Gasp quindi. I rinnovi di Dybala e Paredes, il ritrovato interesse per Chiesa e le ultime prove con la difesa a 4 sembrano far convergere tutti gli indizi verso Maurizio Sarri. Allenatore svincolato, con esperienza (anche sulla piazza di Roma) e che stima tecnicamente molti elementi della rosa. A Trigoria il suo nome circola da giorni, ma strappare una conferma diretta di questi tempi è quasi impossibile. In seconda fila, in questa corsa infinita, resiste Stefano Pioli mentre sono stati smentiti nuovamente contatti con Allegri. L'ex tecnico juventino fa sapere di non essere mai stato cercato dalla Roma, almeno per il momento. Nel frattempo, però, Ranieri deve preparare la sfida decisiva per la Champions di domenica sera contro la Juve che con la Roma condivide anche l'incertezza della futura guida tecnica. Sir Claudio può contare sul recupero completo di Celik e in questi giorni ha provato uno schieramento più solido a centrocampo con la presenza di Paredes, Cristante e Koné. Senza Pellegrini, che è anche diffidato con vista derby. Davanti oltre a Dovbyk toccherà a Soulè, cresciuto nel vivaio Juve e con la voglia di farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi. In tribuna all'Olimpico ci sarà Dybala, altro ex che dovrà fare il tifo da qui a fine stagione e che in questi giorni è stato vicino ai compagni. Tra qualche giorno la Joya inizierà la riabilitazione e affiancherà Ranieri a Trigoria in un ruolo simile a quello del team manager.